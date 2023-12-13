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Военная операция на Украине ,  
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Россия предупредила об ответе в случае вылетов украинских F-16 с баз НАТО

Гаврилов: Россия сочтет вылеты украинских F-16 с баз НАТО участием в конфликте
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Россия примет ответные меры, если переданные Украине истребители F-16 будут проводить вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании форума ОБСЕ.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — сказал Гаврилов (цитата по «РИА Новости»).

Так он прокомментировал сообщения, что если аэродромы Украины будут сильно разрушены, то F-16, которые планируется передать ВСУ, смогут осуществлять вылеты с авиабаз стран — членов НАТО.

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Политика
Истребитель F-16

Передать украинской армии истребители обещали Нидерланды, Дания и Норвегия. Ремонтировать переданные Украине самолеты собирались в Польше.

Обучение украинских пилотов и технического персонала началось в Дании и Великобритании, также в нем участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция. По прогнозам Пентагона, сделанным в ноябре, тренировки займут от пяти до девяти месяцев.

Как выяснила Wall Street Journal, украинское командование не исключает применения западных истребителей зимой 2024 года. В начале ноября представитель Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты, которые обучаются управлению F-16, перешли к отработке навыков пилотирования в воздухе.

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Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину и подчеркивают, что это лишь затянет конфликт. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что российские силы ПВО уничтожат все предназначенные для Киева истребители F-16 за 20 дней.

Теги
ОБСЕ НАТО истребители F-16 F-16 Украина
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