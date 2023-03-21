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Белый дом допустил передачу Киеву танков Abrams раньше срока

Белый дом: Пентагон работает над тем, чтобы передать Украине танки Abrams раньше срока
В январе США одобрили передачу Украине 31 танка M1 Abrams. Пентагон заявлял, что на передачу боевых машин может потребоваться более года. Теперь в Белом доме не исключают, что танки получится передать быстрее, чем ожидалось
Танк M1 Abrams
Танк M1 Abrams (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

США работают над тем, чтобы поставить танки M1 Abrams Украине раньше ожидаемого срока, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы работаем над этим. Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его», — отметил представитель Белого дома.

В январе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на $400 млн, куда впервые вошел 31 танк M1 Abrams. В Пентагоне заявляли, что США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки на Украину.

Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой поставить современные танки. В январе несколько европейских стран, в том числе Великобритания, Франция, Германия, США и Польша, заявили о готовности передать Киеву танки.

При этом газета The Washington Post писала, что США согласились поставить американские танки в будущем, чтобы заставить Германию объявить об отправке танков Leopard 2. Как уточняли в Пентагоне, на поставки боевых машин может потребоваться более года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что даже если поставки Abrams произойдут в августе 2023 года, то это будет «слишком поздно».

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что боевые машины на поле боя «горят и будут гореть», а саму Украину ожидают последствия «со знаком минус». Российский МИД увидел в передаче танков признаки эскалации конфликта.

Белый дом допустил передачу Киеву танков Abrams раньше срока
Белый дом допустил передачу Киеву танков Abrams раньше срока

 

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