Тайвань раскритиковал Китай за попытки урегулировать конфликт на Украине
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву раскритиковал попытки лидера КНР Си Цзиньпина предложить план по урегулированию конфликта на Украине. Министр написал об этом в Twitter.
Ву заявил, что пока Си Цзиньпин пытается предложить мирный план по урегулированию конфликта на Украине, Китай «угрожает» Тайваню. «Мы не идиоты», — добавил министр иностранных дел.
В марте глава КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем — цель всех китайцев, и снова подчеркнул необходимость продвигать модель «Одна страна — две системы» мирным путем. Тайвань отвергает модель, предложенную КНР.
2 марта США объявили о намерении выделить Тайваню поставки вооружений на общую сумму свыше $600 млн для обороны от возможного вторжения Китая.