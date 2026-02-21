 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Запад уже имеет план ввода войск после того, как боевые действия завершатся, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, считает Джонсон. Россия называет неприемлемым появление на Украине иностранных войск
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Западные союзники должны отправить войска на Украину «сейчас», никаких препятствий для этого нет. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си».

У Запада уже есть план насчет ввода на Украину сил после окончания конфликта, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, полагает он.

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал он. Союзники готовы пойти на такой шаг в контексте прекращения огня, считает бывший премьер Великобритании.

По словам Джонсона, это — политический вопрос, и речь идет о том, является ли Украина «свободной страной или нет». Если да, то решать, кто именно прибудет в страну, должны сами украинцы, считает политик.

Джонсон подтвердил, что имеет ввиду отправку войск исключительно в те регионы, где не ведутся боевые действия.

Россия выступает категорически против появления на Украине иностранного военного контингента. Размещение там военнослужащих или военных объектов Запада Москва будет считать иностранной интервенцией, предупреждал МИД.

Кулеба рассказал, как Байден «прощался» с Украиной до военной операции
Политика
Джо Байден

Джонсон и ранее призывал к немедленной отправке на Украину западных войск. Такое заявление он, в частности, сделал в октябре 2025 года.

Страны «коалиции желающих» намерены после достижения мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение миротворческой миссии на Украине. Кроме того, Франция и Великобритания заявили, что готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты. США обещали участвовать в механизме мониторинга прекращения огня.

Президент России Владимир Путин говорил, что риск размещения иностранного контингента на территории Украины был одной из причин военного конфликта. Он предупреждал, что в случае появления иностранных военных на Украине в ходе боевых действий такой контингент станет законной целью для поражения. Путин при этом отмечал, что иностранные военные на Украине присутствуют давно.

