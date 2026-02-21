Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

Запад уже имеет план ввода войск после того, как боевые действия завершатся, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, считает Джонсон. Россия называет неприемлемым появление на Украине иностранных войск

Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Западные союзники должны отправить войска на Украину «сейчас», никаких препятствий для этого нет. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си».

У Запада уже есть план насчет ввода на Украину сил после окончания конфликта, но можно было бы сделать это и сейчас, чтобы подтвердить намерения, полагает он.

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал он. Союзники готовы пойти на такой шаг в контексте прекращения огня, считает бывший премьер Великобритании.

По словам Джонсона, это — политический вопрос, и речь идет о том, является ли Украина «свободной страной или нет». Если да, то решать, кто именно прибудет в страну, должны сами украинцы, считает политик.

Джонсон подтвердил, что имеет ввиду отправку войск исключительно в те регионы, где не ведутся боевые действия.

Россия выступает категорически против появления на Украине иностранного военного контингента. Размещение там военнослужащих или военных объектов Запада Москва будет считать иностранной интервенцией, предупреждал МИД.

Джонсон и ранее призывал к немедленной отправке на Украину западных войск. Такое заявление он, в частности, сделал в октябре 2025 года.

Страны «коалиции желающих» намерены после достижения мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение миротворческой миссии на Украине. Кроме того, Франция и Великобритания заявили, что готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты. США обещали участвовать в механизме мониторинга прекращения огня.

Президент России Владимир Путин говорил, что риск размещения иностранного контингента на территории Украины был одной из причин военного конфликта. Он предупреждал, что в случае появления иностранных военных на Украине в ходе боевых действий такой контингент станет законной целью для поражения. Путин при этом отмечал, что иностранные военные на Украине присутствуют давно.