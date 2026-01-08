Великобритания не сможет послать на Украину в составе миротворческого контингента запланированное ранее количество солдат. У британского Минобороны просто нет таких ресурсов. Максимально возможная цифра не дотягивает до 7,5 тыс.

Великобритания и Франция вместе смогут направить на Украину максимум 15 тыс. военнослужащих в случае заключения мирного соглашения, причем это количество значительно меньше того, что предполагалось изначально. Об этом пишет британское издание The Times.

В первоначальных планах британское военное руководство предлагало направить 10 тыс. солдат в составе более крупной «коалиции желающих» численностью около 64 тыс. человек. Однако позже при анализе в Минобороны Великобритании признали эти планы нереалистичными.

Ожидается, что в реальности Лондон сможет выделить менее 7500 человек, и даже такая цифра станет серьезным испытанием, учитывая, что в регулярной армии сейчас около 71 тыс. подготовленных военнослужащих, пишет издание.

Франция — единственная страна, которая, кроме Великобритании, согласилась направить военный контингент на территорию Украины, и именно ее войска должны будут составить остальную часть планируемой группировки. При этом Германия, по словам источников, готова разместить свои силы рядом с Украиной, например в Польше или Румынии, но не внутри страны.

Предыдущие попытки собрать более крупную группировку показали, что европейские армии очень ограничены в своих ресурсах. Цифра в 64 тыс. военных оказалась недостижимой, а даже 25 тыс. человек — «на пределе» для совместной миссии. Газета приводит данные военных источников, согласно которым, страны восточного фланга НАТО колеблются, поскольку переброска значимых сил в Украину ослабит их собственную оборону на границе с Россией. Они хотят, прежде чем вводить контингент, понять, что будет при обострении обстановки или нарушении перемирия одной из сторон.

В Париже 6 января лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер по итогам заседания «коалиции желающих» подписали Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта.

Стармер отметил, что контингент сможет обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства страны и содействовать укреплению ее вооруженных сил.

По его словам, после прекращения огня Великобритания и Франция планируют создать военные базы на территории Украины и построить защищенные объекты для хранения вооружений и военной техники «в целях обеспечения обороноспособности» Киева.

Зеленский отметил, что уже определены страны, готовые возглавить элементы обеспечения безопасности на суше, в воздухе и на море.

Президент Украины опубликовал полный текст декларации.

Москва неоднократно выступала категорически против любых сценариев урегулирования, которые предусматривают размещение на Украине войск с участием стран НАТО. Как много раз заявлял МИД России, такие действия «чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

В МИД России считают, что подобные заявления стран НАТО фиксируют «откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении».