В Париже подписали декларацию о многонациональных силах на Украине

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер по итогам заседания Коалиции желающих в Париже подписали Декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после окончания конфликта на ее территории.

