В Париже подписали декларацию о многонациональных силах на Украине
Лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер по итогам заседания Коалиции желающих в Париже подписали Декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после окончания конфликта на ее территории.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах