The Guardian: Байден прощался с Украиной и Кулебой за дни до военной операции

Кулеба за два дня до начала Россией военной операции встретился с Байденом. Беседу министр сравнил с разговором врача и неизлечимо больного, поскольку президент США будто «прощался и со мной, и с народом Украины»

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Getty Images)

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что на встрече за два дня до начала российской военной операции в 2022 году президент США Джо Байден «прощался» с ним и самой Украиной. Слова экс-министра приводит The Guardian.

Как пишет газета, экс-глава МИДа сам вспоминал о встрече. Было ли это в интервью The Guardian, или при иных обстоятельствах, издание не уточняет.

22 февраля 2022 года Кулеба посетил Вашингтон для переговоров. Он был приглашен на встречу с Байденом, которой изначально не было в его плане. Министр описывал беседу как мрачную и говорил, что ему она напоминала «разговор врача с пациентом», причем неизлечимо больным.

«Когда я вышел из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается и со мной, и с народом Украины», — приводит The Guardian слова Кулебы.

Дмитрий Кулеба возглавил МИД Украины в марте 2020 года в возрасте 38 лет, став самым молодым министром иностранных дел в истории страны. В отставку он ушел в сентябре 2024-го. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что министру «не хватало энергии для продвижения поставок оружия».

Bloomberg писал, что Кулеба, будучи главой МИД Украины, «тесно сотрудничал с США».

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ней, назвал целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Источники The Guardian говорили, что Зеленский, по всей видимости, считал немыслимым крупный военный конфликт с Россией. В этом его убедил Андрей Ермак, который на тот момент был главой офиса президента Украины. Последний был уверен, что Москва не решится на начало военной операции, которая «безвозвратно разорвала бы отношения с Западом», утверждает издание.