Политика⁠,
0

МИД пригрозил, что Москва сочтет интервенцией западных военных на Украине

Фото: Андрей Андриенко / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Размещение на Украине военнослужащих или военных объектов Запада Москва будет считать иностранной интервенцией, говорится в ответах Министерства иностранных дел по итогам деятельности в 2025 году.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — заявил МИД.

Страны «коалиции желающих» намерены после достижения мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение миротворческой миссии на Украине. Кроме того, Франция и Великобритания заявили, что готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты. США обещали участвовать в механизме мониторинга прекращения огня.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
интервенция МИД войска
