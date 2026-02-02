МИД пригрозил, что Москва сочтет интервенцией западных военных на Украине

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Размещение на Украине военнослужащих или военных объектов Запада Москва будет считать иностранной интервенцией, говорится в ответах Министерства иностранных дел по итогам деятельности в 2025 году.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — заявил МИД.

Страны «коалиции желающих» намерены после достижения мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые включают в том числе размещение миротворческой миссии на Украине. Кроме того, Франция и Великобритания заявили, что готовы направить войска на украинскую территорию после заключения мира и создавать там «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты. США обещали участвовать в механизме мониторинга прекращения огня.

Президент России Владимир Путин говорил, что риск размещения иностранного контингента на территории Украины был одной из причин военного конфликта. Он предупреждал, что в случае появления иностранных военных на Украине в ходе боевых действий такой контингент станет законной целью для поражения.

Материал дополняется.