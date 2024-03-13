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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, как Россия отнесется к западным войскам на Украине

Путин заявил, что к войскам США на Украине Россия отнесется как к интервентам
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия расценит как интервентов американские войска на Украине, заявил Путин. Вместе с этим президент отметил, что присутствие любых иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, и Вашингтон это понимает, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — сказал Путин.

Вместе с этим президент отметил, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. «Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», — пояснил он.

Глава государства также заявил, что после начала спецоперации западные страны полагали покончить с Россией, но «столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил».

По словам Путина, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части. Президент полагает, что после начала спецоперации некоторые страны Запада даже обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций и руками украинских националистов. «Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно», — заключил президент. 

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В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, при этом отметив, что консенсуса по этому поводу сегодня нет, однако «в будущем ничего исключать нельзя». Его слова вызвали критику как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину.

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В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Однако уже Politico 9 марта сообщила о создании Парижем коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Кремль назвал конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления военных блока на Украине. Публикацию Politico в Кремле оценили как «прямую линию на нагнетание напряженности».

Путин рассказал, как Россия отнесется к западным войскам на Украине
Путин рассказал, как Россия отнесется к западным войскам на Украине

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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