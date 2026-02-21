МИД Венгрии назвал, при каком условии перестанет блокировать кредит Киеву

Сийярто считает, что Украина шантажирует Венгрию, препятствуя транзиту нефти. Будапешт перестанет блокировать кредит для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита по трубопроводу «Дружба», подчеркнул он

Венгрия поддержит выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд, если возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба», написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в X.

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — говорится в посте.

Он считает, что Украина шантажирует Венгрию, «препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией». По его словам, таким образом, Киев пытается вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами.

«Блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, пренебрегая своими обязательствами перед Европейским союзом. Мы не поддадимся этому шантажу», — добавил Сийярто.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине. Для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС.

На прошлой неделе, 11 февраля, председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила, что Европарламент одобрил кредит Украине на сумму €90 млрд. За это решение проголосовали 458 депутатов, против выступили 140, а 44 воздержались.

Однако это лишь первый этап принятия решения. Для того чтобы первый транш был перечислен в начале второго квартала 2026 года, необходимо также одобрение Совета Евросоюза. В Европарламенте подчеркнули, что утверждение пакета поддержки Советом является обязательным условием для начала финансирования.

Ранее в Европейском Союзе обсуждалась возможность использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Россия неоднократно заявляла, что любые операции с ее зарубежными средствами расценивает как кражу и готова принять соответствующие меры. Также Россия категорически против поставок вооружений в Украину.