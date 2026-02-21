Фицо поставил ультиматум Зеленскому сроком до 23 февраля
Если украинский президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти в Словакию в понедельник, 23 февраля, Братислава приостановит аварийные поставки электроэнергии на Украину, заявил в Х словацкий премьер Роберт Фицо.
«Украинский президент отказывается понимать наш миролюбивый подход и, поскольку мы не поддерживаем войну, ведет себя злонамеренно по отношению к Словакии. Сначала он остановил поставки газа в Словакию, причинив нам ущерб в размере €500 млн в год. Теперь он остановил поставки нефти, причинив нам дальнейшие убытки и создав логистические трудности», — написал политик.
Словакия «не может воспринимать словацко-украинские отношения как билет в один конец, выгодный только Украине», подчеркнул Фицо.
Материал дополняется
