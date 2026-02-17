 Перейти к основному контенту
0

Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом

Песков: Украина занимается энергетическим шантажом по отношению к Венгрии
Компании стран обсуждают вопрос о поставках, Россия поддерживает контакт, но ситуацию осложняет позиция Украины, заявил Песков. Венгрия считает, что Киев специально не возобновляет прокачку нефти, хотя «Дружба» функционирует
Фото: Андрей Любимов / РБК
Украина занимается энергетическим шантажом члена ЕС, а именно — Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, вопрос об экспорте углеводородов в Венгрию, например через Хорватию, обсуждается на уровне компаний, которые обеспечивают поставки и имеют обязательства по контрактам.

«Мы в контакте с покупателями, но здесь ситуация осложняется позицией Украины», — сказал Песков.

Днем 13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» из-за повреждения на территории Украины.

При этом, по данным венгерского издания Portfolio, российская нефть не поступает в Венгрию по дружбе с конца января. Bloomberg также писал, что в феврале Россия не поставляла нефть в Словакию и Венгрию, а объемы прокачки по «Дружбе» начали снижаться еще в январе. 27 января украинская компания «Нафтогаз» сообщила о пожаре на своем объекте критической инфраструктуры во Львовской области.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто 15 февраля заявил, что Киев по политическим причинам не возобновляет прокачку по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что вместе со словацким министром экономики направил хорватскому правительству письмо с призывом обеспечить возможность импорта нефти по Адриатическому трубопроводу, если такая необходимость возникнет.

По словам главы МИДа, технически «Дружба» функционирует, она не пострадала, а прокачку по ней Украина не возобновляет преднамеренно.

«Безопасность энергоснабжения ни для одной страны, включая нашу, не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что хорваты, в отличие от Украины, не будут рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам», — заявил Сийярто.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Южная ветка трубопровода транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Татьяна Зыкина
Курс евро на 17 февраля
