Венгерская MOL обратилась к властям из-за остановки поставок по «Дружбе»

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» не осуществлялись с 27 января, сообщила венгерская MOL. Там попросили высвободить около 250 тыс. т стратегических запасов

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились с 27 января. Об этом сообщила венгерская группа MOL в пресс-релизе.

«Для компенсации дефицита компания MOL начала поставлять сырую нефть на свои нефтеперерабатывающие заводы морским путем», — говорится в сообщении.

Компания добавила, что из-за длительного транзита поставки нефти морем налаживаются постепенно, первые партии сырья прибудут в Хорватию в начале марта, откуда еще через примерно 1-2 недели будет доставлена на нефтезаводы MOL.

Если поставки нефти не возобновятся в ближайшее время, Венгрии может потребоваться высвободить около 250 тыс. т стратегических запасов, сообщила компания. MOL уже обратилась в венгерское Минэнерго с соответствующим запросом.

В обеих странах имеются запасы на 90 дней, что соответствует нормам ЕС, омтечает MOL. В компании подчеркнули, что ситуация не угрожает поставкам топлива — рынок обслуживается без сбоев, MOL работает в штатном режиме и продолжает отслеживать развитие событий.

Накануне глава МИД Венгии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». Соответствующее письмо Сийярто совместно с министром экономики Словакии Денисой Саковой отправили министру экономики Хорватии Анте Сусняру. Глава МИД Венгрии объяснил обращение к Хорватии тем, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам».

По данным Bloomberg, за февраль Россия не поставляла нефть в Словакию и Венгрию. При этом сокращение объемов перекачки нефти по «Дружбе» стало заметно еще в прошлом месяце — тогда совокупные поставки в эти две страны упали почти до 150 тыс. барр. в сутки, пишет агентство. ТАСС со ссылкой на источники в нефтяной отрасли писал, что прокачку нефти по «Дружбе» блокирует руководство украинской компании «Укртранснафта», которое не дает разрешение на транзит.

Южная ветвь трубопровода «Дружба», построенного еще при СССР, транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС.