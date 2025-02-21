Зеленский заявил о готовности к сделке с США по инвестициям

Украина готова заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США по инвестициям и безопасности, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом.

«Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7», — написал Зеленский в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Зеленский рассказал, что стороны обсудили ситуацию на поле боя, возможности по возвращению всех украинских пленных, действенные гарантии безопасности.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены «воскресить» сделку с Киевом по совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины. Объем сделки он оценил в $500 млрд, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Келлог прибыл в Киев 19 февраля. Перед визитом он заявил, что США не будут навязывать Украине условия мирного соглашения, о котором с Россией договорится команда Трампа. Келлог тогда подчеркнул, что его задача — способствовать заключению соглашения, которое гарантировало бы формирование надежных гарантий безопасности для Украины.

Позже, 20 февраля, представитель украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что в Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога и что это было сделано по желанию США. Спецпредставитель Трампа покинет Украину вечером в пятницу, 21 февраля.

Встреча Келлога с Зеленским проходит на фоне резкого ухудшения отношений между президентами США и Украины — на этой неделе политики неоднократно публично критиковали друг друга, в том числе касательно возможности проведения выборов на Украине. В Белом доме заявили о «разочаровании» из-за отказа Киева сразу заключить сделку по ископаемым.