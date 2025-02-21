 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о готовности к сделке с США по инвестициям

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина готова заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США по инвестициям и безопасности, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом.

«Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7», — написал Зеленский в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Зеленский рассказал, что стороны обсудили ситуацию на поле боя, возможности по возвращению всех украинских пленных, действенные гарантии безопасности.

В Киеве отменили пресс-конференцию Зеленского и Келлога
Политика
Владимир&nbsp;Зеленский и Кит&nbsp;Келлог

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены «воскресить» сделку с Киевом по совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины. Объем сделки он оценил в $500 млрд, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Келлог прибыл в Киев 19 февраля. Перед визитом он заявил, что США не будут навязывать Украине условия мирного соглашения, о котором с Россией договорится команда Трампа. Келлог тогда подчеркнул, что его задача — способствовать заключению соглашения, которое гарантировало бы формирование надежных гарантий безопасности для Украины.

Позже, 20 февраля, представитель украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что в Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога и что это было сделано по желанию США. Спецпредставитель Трампа покинет Украину вечером в пятницу, 21 февраля.

Встреча Келлога с Зеленским проходит на фоне резкого ухудшения отношений между президентами США и Украины — на этой неделе политики неоднократно публично критиковали друг друга, в том числе касательно возможности проведения выборов на Украине. В Белом доме заявили о «разочаровании» из-за отказа Киева сразу заключить сделку по ископаемым.

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Владимир Зеленский США Кит Келлог соглашение
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Материалы по теме
В Киеве отменили пресс-конференцию Зеленского и Келлога
Политика
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев
Политика
Маск предложил Зеленскому способ доказать, что он не диктатор
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
В Калужской области загорелся завод по переработке пластикаОбщество, 01:46
Зеленский заявил о готовности к сделке с США по инвестициямПолитика, 01:34
Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефтьПолитика, 01:27
Игрок сборной России Захарян отдал первую голевую передачу в этом сезонеСпорт, 01:18
Снос замка Галкина и Пугачевой оценили в ₽40 млнОбщество, 01:17
Шапша показал фото нового автомобиля TenetЭкономика, 00:52
Посольство России призвало Молдавию обдумать закрытие Русского домаПолитика, 00:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусахОбщество, 00:14
Как арабские шейхи спасли бокс и реализовали мечты фанатовСпорт, 00:00
Минобороны подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей»Общество, 00:00
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинцаБизнес, 00:00
Сенат утвердил «политического палача» на пост главы ФБРПолитика, 20 фев, 23:57
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникамПолитика, 20 фев, 23:51
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 20 фев, 23:29