Герасимов приехал в зону спецоперации и вручил медали за взятие Авдеевки

Герасимов приехал в зону спецоперации и вручил медали за взятие Авдеевки

О взятии Авдеевки российскими войсками Шойгу доложил Путину 17 февраля. Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» и вручил медали отличившимся при боях за город военным

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Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации и вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в боях за Авдеевку, сообщило Минобороны России.

«[Герасимов] вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Генштаба подвел промежуточные итоги выполнения задач группировкой «Центр» и заслушал доклад генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на авдеевском направлении. «На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки», — заявил Герасимов в видеоролике, распространенном Минобороны.

О начале вывода украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах» объявил в ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии Авдеевки вечером 17 февраля. Операцию провела группировка войск «Центр», Мордвичев руководил ею. Позднее Шойгу заявил, что за сутки в боях за город погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть.

ВСУ признавали, что часть военнослужащих на авдеевском направлении попала в плен, но не уточняли их число. Глава ДНР Денис Пушилин говорил о «достаточно большом» количестве пленных. По данным The New York Times, при отступлении из Авдеевки в плен могли попасть от 850 до 1 тыс. украинских солдат.