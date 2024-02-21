NYT сообщил о сотнях украинских пленных при отступлении из Авдеевки
При отступлении из Авдеевки могли попасть в плен 850-1000 украинских военнослужащих, пишет New York Times со ссылкой на оценки бойцов ВСУ. Источники издания среди высокопоставленных западных чиновников назвали этот диапазон правдоподобным.
По оценке солдат и чиновников, прямой причиной попадания столь значительного числа служащих в плен стали неорганизованный вывод войск и хаос, происходивший 16 и 17 февраля, когда ВСУ оставили город. По мнению собеседников NYT, отступление было плохо спланировано и началось слишком поздно.
Украинские солдаты рассказали о трудностях в коммуникации между отделениями, а также том, что некоторые части покинули позиции раньше других, поставив последних под угрозу окружения.
Авдеевка находится в 10 км к северу от Донецка. Украинские войска отступили из города 17 февраля. резидент Владимир Зеленский отмечал, что решение об оставлении города приняли, чтобы не допустить пленения военнослужащих и сохранить их жизни. Проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений», артиллерии и дальнобойных средств, подчеркнул он.
ВСУ признавали, что часть военнослужащих попала в плен, но не уточняли их количество или масштабы ситуации, сообщив о «некотором количестве» пленных. «Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки», — подчеркивал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», прикрывавшей отход ВСУ, генерал Александр Тарнавский. Он отчитался о занятии позиций «на втором рубеже обороны».
«Пленных достаточно большое количество. <...> В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И по той информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — говорил глава ДНР Денис Пушилин.
Как ранее выяснил Bild, Залужный до отставки настаивал на необходимости вывести войска из Авдеевки, чтобы облегчить оборону и «выровнять фронт», однако Зеленский отказался от этой идеи.
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