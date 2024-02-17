Генерал ВСУ Тарнавский: при выходе из Авдеевки часть военных попали в плен

В ВСУ заявили о пленении украинских военных при выходе из Авдеевки

На заключительном этапе вывода украинских войск из Авдеевки часть бойцов попала в плен «под давлением превосходящих сил противника», сообщил командующий группировкой «Таврия», прикрывавшей выход ВСУ из города, Тарнавский

Авдеевка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Часть украинских военных оказались в плену на заключительном этапе вывода сил из Авдеевки, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», прикрывавшей отход ВСУ, генерал Александр Тарнавский.

«Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен», — написал он в телеграм-канале.

Тарнавский добавил, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы обеспечить соблюдение норм международного права в отношении военнопленных, а также вернуть их на родину.

По его словам, ВСУ занимают позиции «на втором рубеже обороны».

Бои за Авдеевку шли с октября 2023-го, но в последние недели стали интенсивнее. ВСУ сообщили о переброске резервов в город и тяжелой обстановке там, а также о попадании нескольких украинских военных в плен. 15 февраля Washington Post писала о частичном отводе украинских войск из Авдеевки.

В Белом доме назвали ситуацию в городе тяжелой и сочли высоким риск потери контроля Киева над Авдеевкой. В ночь на 17 февраля в ВСУ заявили о выводе войск из города. Тарнавский говорил, что украинские войска отходят на заранее подготовленные позиции. Он также сообщал о попадании в плен украинских бойцов при отходе из города.

Главком ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский объясняли решение об отводе войск избежанием угрозы оказаться в окружении. Сырский заявил, что ВСУ переходят к обороне «на более выгодных рубежах».

Президент России Владимир Путин заявлял, что Авдеевка — одно из важнейших направлений. Financial Times назвала населенный пункт «воротами в Донецк». Город находится в 10 км к северо-западу от Донецка.