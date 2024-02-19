Пушилин: в Авдеевке в плен российским войскам сдалось много украинских военных

Пушилин заявил о большом числе сдавшихся в Авдеевке в плен солдат ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В плен российским войскам в Авдеевке сдалось «достаточно большое количество» украинских военнослужащих, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Пленных достаточно большое количество. <...> В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И по той информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал он.

Он подчеркнул, что уточненные данные при необходимости озвучит Минобороны.

О взятии Авдеевки глава ведомства Сергей Шойгу доложил 17 февраля. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть город. Заслушав доклад министра, президент Владимир Путин поздравил российских военных «с такой важной победой, с таким успехом».

Украинская сторона объявила о выводе войск из Авдеевки в ночь на 17 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подчеркнул, что военные переходят к обороне «на более выгодных рубежах».

«Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — пояснил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это было необходимо для сохранения жизней людей. При этом в ВСУ подтвердили, что часть украинских военных оказалась в плену на заключительном этапе отхода из города.

Спустя два дня российское Минобороны объявило о полном взятии под контроль Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от города. Также ведомство отчиталось, что ВСУ продолжают отступать.