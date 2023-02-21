Ядерное оружие, «второсортные чужаки» и МРОТ: главное из послания Путина

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. Предполагалось, что за это время Россия и США разработают документ или пакет документов в области стратегической стабильности, который придет на смену ДСНВ. Такие переговоры начались летом 2021 года и в начале 2022-го переросли в диалог по гарантиям безопасности.

США по-прежнему готовы в любое время обсудить с Россией вопросы ограничения вооружений, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.