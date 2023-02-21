Ядерное оружие, «второсортные чужаки» и МРОТ: главное из послания Путина
О ядерном оружии и приостановке ДСНВ
- Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, сказал Путин. «Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает. Но прежде чем вернуться, мы должны понять, на что претендуют Франция и Великобритания, как мы будем оценивать их потенциал», — отметил президент.
- «Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть».
- «В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».
- «В начале февраля прозвучало заявление НАТО с требованием к России вернуться к выполнению договоров о стратегических вооружениях, с допуском инспекций на наши военные объекты. <...> В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. Нам проводить инспекции не дают».
Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. Предполагалось, что за это время Россия и США разработают документ или пакет документов в области стратегической стабильности, который придет на смену ДСНВ. Такие переговоры начались летом 2021 года и в начале 2022-го переросли в диалог по гарантиям безопасности.
США по-прежнему готовы в любое время обсудить с Россией вопросы ограничения вооружений, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
О целях военной операции на Украине
- «Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Он, народ Украины, сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле».
- «Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию: в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные».
- «Я хочу подчеркнуть: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить».
- «Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, четко понимали, что следующая цель — удар по Крыму и Севастополю. <...> Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть».
- «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ»
Поддержка участников военной операции
- «Сегодня вместе переносят тяготы фронта кадровые военнослужащие, мобилизованные и добровольцы. Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольствии, страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают <...> говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены»
- «Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких, любимых. Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой. Предлагаю создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная поддержка».
- «Служба на СВО связана с колоссальными нагрузками, поэтому считаю необходимым установить для всех ее участников отпуск 14 дней, не считая дороги, и не реже одного раза в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность побыть семьями»
Патриоты и «национал-предатели»
- «Наш многонациональный народ поддержал спецоперацию. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм»
- «Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать этой отравы тем, кто готов за это заплатить»
- «Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку».
«Мы не должны повторять ошибок прошлого»: развитие армии и ВПК
- «В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен был положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции»
- «Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота». Сейчас стоит задача «развернуть их массовое, серийное производство», отметил Путин
- «Есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, — важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику»
- Необходимо укреплять гарантии занятых в ВПК, сказал Путин. Президент предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонных предприятий. «Ставка аренды будет значительно ниже рыночной — часть платы возьмет на себя государство», — сказал он
«Оказалась гораздо прочнее»: о состоянии экономики
- «Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе»
- «ВВП снизился по итогам года на 2,1%. Это самые свежие данные. А нам предрекали обвал»
- «По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в некоторых странах Евросоюза уже 17%, 12%, 20%. У нас уже, ну, 5%. Центральный банк там между собой разбирается, но приближено будет к целевому показателю»
- «Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса, уверен, наши компании воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить производство, выпуск самой востребованной продукции, занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний»
- «Антироссийские санкции — это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата: «заставить страдать наших граждан» <...> Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался»
- «Рынок труда в России стал более комфортным, чем ранее, безработица на минимуме, ниже, чем до пандемии»
Послание бизнесу
- Крупные бизнесмены должны понять, что для Запада они останутся «второсортными чужаками», сказал Путин. «Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло», — добавил президент.
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«К сожалению, вместо того чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, на создание новых рабочих мест здесь, у нас, в России, они в том числе тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость... Последние события убедительно показали: образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли: их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства».
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«Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное, а в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит».
- «Есть другой выбор: быть со своей родиной, работать для соотечественников. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя: в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса».
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«Не стоит цепляться за прошлое, а нужно перестроить свою жизнь. Вы сильные люди, запускайте новые проекты, вкладывайте в Россию, помогайте школам, университетам, культуре и спорту. А государство и общество вас, безусловно, поддержит».
Индексация МРОТ и налоговый вычет
- Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ. «Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — заявил президент.
- «Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тыс. руб. в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — с 120 до 150 тыс. руб.»
- «С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 11,9%. Право на такую меру есть и у жителей новых регионов. Предлагаю там предоставлять капитал семьям, где дети родились с 2007 года»
- «Продолжим программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники и больницы, ФАПы. А для граждан такая программа будет действовать на постоянной основе».
«Вернуться к базовой системе»: об образовании и науке
- «Необходим синтез всего, что было лучшего в советской системе и в последние годы. Предлагаю вернуться к базовой системе подготовки специалистов. Срок обучения от 4 до 6 лет»
- В рамках одного вуза могут быть предложены разные программы. Если нужна узкая специализация, то молодой человек сможет продолжить обучение в магистратуре или ординатуре <...> Переход на новую систему должен быть плавным»
- «Нужно повысить качество курсов по истории, географии. Чтобы молодежь могла больше узнать о России, о нашей культуре и традициях».
- «В основе новых технологий лежат фундаментальные исследования. Ученым надо предоставить больше свободы»
О выборах
«Народ России — источник власти. Права и свободы граждан незыблемы. Мы от них не отступим. Выборы в местные и региональные органы и президентские выборы состоятся в строгом соответствии с законом»
Как проходили послания в прошлые годы
Предыдущее послание Владимира Путина состоялось в апреле 2021 года. Значительная его часть была посвящена преодолению кризиса из-за пандемии и социальным вопросам — в частности, мерам поддержки семей с детьми, газификации, развитию туризма. Президент также поручил провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам для борьбы с пандемией.
В 2022 году Путин не обращался с посланием к Федеральному собранию. Выступление неоднократно переносили: в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с посланием до конца 2022 года, отметив, что он должен сделать это по закону. Однако в декабре Песков сообщил, что послание не состоится из-за «очень напряженного» графика главы государства.
Согласно ст. 84, глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию с посланием в 2000 году.
В ходе послания 2020 года президент предложил внести поправки в Конституцию России. Затем прошло всероссийское голосование и они вступили в силу. Среди поправок были положения о сокращении судей Конституционного суда, браке как союзе мужчины и женщины, а также предложенная Валентиной Терешковой поправка о сроках президента, позволяющая Путину снова баллотироваться по завершении нынешнего срока полномочий.