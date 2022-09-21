Путин поручил отечественным компаниям занять ниши ушедших иностранных

Нужно сделать так, чтобы когда зарубежные компании решат вернуться в Россию, ниши рынка, которые они занимали, были уже заняты российским бизнесом, — такое поручение дал Владимир Путин на вст рече с руководством инженерных школ

Иностранные компании, которые ушли из России, рано или поздно вернутся на этот рынок, но нужно сделать так, чтобы ниши, которые они занимали, были уже заняты отечественными производителями.

Это пожелание президент Владимир Путин высказал на встрече с руководителями инженерных школ и их индустриальными партнерами в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

«Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее. Потому что когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями», — пояснил Путин.

Он также отметил, что уход зарубежных компаний из России вынудил отечественных производителей разрабатывать собственную продукцию.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев», — отметил президент.

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