Путин потребовал увеличить производство военной техники

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Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики, сообщает Кремль.

По словам президента, в стране необходимо наладить «четкую, качественную и хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой. «По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого», — указал Путин.

При этом глава государства уточнил, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. «Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — добавил президент.

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