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Фальков раскрыл детали предложенной Путиным новой системы образования

Министр Фальков раскрыл детали предложенной Владимиром Путиным новой системы образования
Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Длительность подготовки в вузах в соответствии с новой системой высшего образования будет варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от потребностей работодателя и сложности вида деятельности. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, комментируя в интервью телеканалу РБК, предложения президента Владимира Путина по образовательной реформе.

«Для определенных профессий, для определенных видов деятельности можно подготовить достаточно быстро, за 4–4,5 года. Но есть сложные виды инженерной деятельности или [если нужно] подготовить человека к исследовательской деятельности, допустим, молекулярного биолога, для работы в атомной отрасли, особенно инженеров, для управления сложными системами техническими, здесь требуется более продолжительный срок — пять или даже шесть лет», — пояснил министр.

Соответственно механизм гибкий достаточно, в зависимости от образовательной программы будет срок продолжительности обучения, отметил Фальков.

В одном университете в зависимости от потребностей работодателя может быть одна программа с разными сроками обучения. В пример он привел подготовку экономистов для работы в банке или на «сложных фондовых рынках».

«Появляется такое понятие, как специализированное углубленное высшее образование уровней магистратуры или ординатуры. Оно и сегодня есть, просто там есть определенное ограничение: выпускники бакалавриата могут поступать бесплатно, а выпускники специалитета почему-то нет. В новой системе все, кто получает образование, основное или базовое высшее, смогут поступать в магистратуру или ординатуру бесплатно на конкурсных началах», — отметил министр.

Отдельный вид подготовки — аспирантура, которая будет готовить исследовательские кадры и преподавателей для работы в вузах, добавил министр.

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21 февраля в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения должен составлять от четырех до шести лет. Путин указал, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда. А если профессия требует дополнительной подготовки, то выпускник сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, отметил он. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, добавил глава государства.

Путин выступил за синтез «всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий».

Теги
Валерий Фальков Владимир Путин высшее образование вузы
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