Китай призвал не считать, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра»

Не следует обвинять Китай, «подливать масло в огонь» и «кричать о том, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра», потребовал глава китайского МИДа. Он заверил, что Пекин продолжит «делиться китайской мудростью» для урегулирования

Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Китай глубоко обеспокоен обострением конфликта на Украине и «выходом его из-под контроля», не следует сравнивать ситуацию в этой стране и проблему Тайваня. Об этом заявил глава китайского МИДа Цинь Ган на форуме «Инициатива глобальной безопасности: китайское решение дилеммы безопасности», передает Guancha.

«В то же время мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать обвинять Китай и прекратить кричать о том, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра», — сказал министр.

Цинь Ган выразил уверенность, что с самого начала кризиса Китай придерживался объективности, Пекин намерен и в будущем продолжать содействовать мирным переговорам и «делиться китайской мудростью для политического урегулирования» и работать сообща с международным сообществом над продвижением диалога.

«В настоящее время Китай является единственной страной в мире, которая закрепила в своей Конституции «приверженность пути мирного развития», — подчеркнул Цинь Ган.

Китай считает Тайвань своей провинцией, а визиты американских чиновников рассматривает как поддержку независимости острова от материковой части страны. Китайское Минобороны не раз подчеркивало, что готово воевать за Тайвань, а президент США Джо Байден говорил о готовности защищать остров военным путем. Несколько действующих высокопоставленных военных США предупреждали, что ситуация может привести к прямому конфликту двух держав.

По данным The New York Times, весной прошлого года власти США стали поставлять оружие Тайваню по примеру поставок Украине, что отразить возможное нападение Китая. Американские власти при этом негласно советуют тайваньским коллегам покупать оружие, подходящее для асимметричных боевых действий — конфликта, при котором небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для нанесения ударов по превосходящему противнику.





Власти Китая анонсировали презентацию плана урегулирования конфликта на Украине, который бы учитывал «суверенитет всех стран». «Мы выступаем против атак на атомные электростанции, атак на гражданские ядерные объекты», — отметил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Источники Bloomberg рассказали, что документ включает в себя призыв к прекращению огня и приостановку поставок Украине вооружений.

В Киеве полагают, что Китай «не столько поддерживает Россию, сколько не поддерживает Украину». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отмечал в ходе выступления на форуме в Давосе, что супруга президента Елена Зеленская передала китайской делегации послание с основными положениями «формулы мира».