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Президент Литвы призвал переступить «красные линии» по Украине

Президент Литвы Науседа призвал переступить «красные линии» по Украине
Науседа предложил «не тратить время впустую» и поставлять ВСУ дальнобойное оружие, что в российском МИДе прежде называли недопустимым. Он указывал, что «вот-вот наступит поворотный момент» в конфликте на Украине
Гитанас Науседа (в центре)
Гитанас Науседа (в центре) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

При военных поставках Украине западным странам необходимо решиться нарушить «красные линии» по этому вопросу, поскольку они «находятся у нас в головах» и на самом деле не существуют, заявил литовский президент Гитанас Науседа в интервью CNN.

«Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — подчеркнул он.

Президент Литвы рассказал, что намерен на предстоящей встрече в Варшаве обсудить с американским лидером Джо Байденом безопасность республики и «особенно безопасность восточного фланга [НАТО]». Он считает, что страны Балтии подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.

Визит Байдена в Киев, состоявшийся 20 февраля, говорит о том, что Украину не оставят западные партнеры, поездка президент США посылает важный сигнал о единстве союзников, резюмировал Науседа.

Науседа уже призывал к пересечению «красных линий» по Украине в конце января и отправке ВСУ истребителей и дальнобойных ракет. Он тогда рассказал, что у него создается впечатление, будто «эти «красные линии» проведены не нами, западными странами, демократиями», а Россией. Президент Литвы напомнил, что статус кандидата в члены Евросоюза для Украины тоже когда-то считался табу, а после немецкие власти поначалу категорически отвергали возможность отправки ВСУ какого-либо снаряжения, кроме касок или бронежилетов.

«Этот Рубикон перейден. <...> Вот-вот наступит поворотный момент, жизненно важно, чтобы мы действовали без промедления», — подчеркнул он тогда.

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В российском МИДе не раз уточнили, что считают «красными линиями» для Москвы. «Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — поясняли в ведомстве в конце прошлого года. В начале 2023-го в МИДе отметили, что разговоры о «красных линиях» остались в прошлом, поскольку «идет гибридная война против нашей страны». Кремль подчеркивает, что поставки западного оружия не помешает Москве добиться поставленных целей на Украине.

Власти США при этом исключали сценарий, при которым будут пренебрегать российскими предупреждениями о «красных линиях». «Мы ничего не принимаем как должное, когда они это говорят», — добавил при этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По информации The New York Times, американское правительство к началу 2023-го все еще учитывает предупреждения России, но уверено, что стало лучше понимать, какая военная поддержка Украины вызовет заявления Москвы с осуждением, а какая грозит более серьезными последствиями.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Литва Гитанас Науседа Украина поставки оружия Дальнобойное оружие
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