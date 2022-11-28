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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Секретарь СНБО призвал поставить Киеву ракеты дальностью более 800 км

Фото: Joern Pollex / Getty Images
Фото: Joern Pollex / Getty Images

Украине нужны ракеты дальностью полета 800 км, написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины являются ракеты с дальностью 800 км и более, что позволит существенно сэкономить на генераторах», — заявил он.

На данный момент CША поставляют на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами с дальностью стрельбы около 79 км. ВСУ также используют снаряды GMLRS (дальность — около 150 км). В начале октября стороны договорились о поставке еще четырех таких установок. 

HIMARS также может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км). Однако президент США Джо Байден в мае исключил передачу Украине ракет, которые могут достичь территории России. Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS, так как цель Соединенных Штатов — не допустить Третьей мировой войны.

10 октября после российских ударов по инфраструктурным объектам Украины Foreign Policy сообщал, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо членам конгресса США. В нем он призвал к поставкам оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Украина ранее неоднократно просила об их отправке, но в Вашингтоне заявляли, что пока не готовы пойти на этот шаг. 

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. «Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — подчеркнула она.

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Украина военные поставки ракеты Алексей Данилов
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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