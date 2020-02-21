Путин ответил на вопрос о возможности договориться о мире с Зеленским

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС положительно ответил на вопрос о возможности договориться «о мире, о дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом глава государства заявил, что «надежда умирает последней», и у него «вызывают вопросы» планы Киева по пересмотру минских соглашений по Донбассу.

«Надежда умирает последней, есть [вероятность договориться]. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа [после саммита «нормандской четверки»] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», — отметил он.

При этом глава государства напомнил, что «тем не менее» Москве и Киеву удалось договориться по поставкам газа, а также по обмену пленными, в результате которого 7 сентября на Украину вернулись моряки, задержанные ФСБ в ноябре 2018 года в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за организацию терактов в Крыму.

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