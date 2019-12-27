«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

О том, что «Газпром» согласился выплатить украинской компании $2,9 млрд, стало известно 20 декабря. Деньги выплачены в счет погашения долга, признанного Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 года. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее руководство «Нафтогаза» заявляло об увеличении долга «Газпрома» за счет начисления процента за просрочку платежа почти до $3 млрд.

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

РБК направил запрос в пресс-службу «Нафтогаза».