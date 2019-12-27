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«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Деньги выплачены в счет погашения долга российской компании, признанного решением Стокгольмского арбитража. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак называл предстоящую выплату «каплей в море»
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Фото: Jan Koller / CTK Photo / Global Look Press

«Газпром» выплатил компании «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».

«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража», — написал на своей странице в сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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Пресс-служба «Нафтогаза» также подтвердила получение средств, отметив, что в общей сложности компания получила по результатам спора в арбитраже с «Газпромом» $5 млрд. Эта сумма складывается из выплаченных сегодня $2,9 млрд и $2,1 млрд, полученных «Нафтогазом» в виде газа, поставленного «Газпромом» в 2014 году. «Нафтогаз» приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017–2018 годов», — говорится в сообщении украинской компании.

О том, что «Газпром» согласился выплатить украинской компании $2,9 млрд, стало известно 20 декабря. Деньги выплачены в счет погашения долга, признанного Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 года. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее руководство «Нафтогаза» заявляло об увеличении долга «Газпрома» за счет начисления процента за просрочку платежа почти до $3 млрд.

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Политика

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

РБК направил запрос в пресс-службу «Нафтогаза».

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: «Нафтогаз», «Газпром»
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