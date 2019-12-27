«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил компании «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».
«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража», — написал на своей странице в сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Пресс-служба «Нафтогаза» также подтвердила получение средств, отметив, что в общей сложности компания получила по результатам спора в арбитраже с «Газпромом» $5 млрд. Эта сумма складывается из выплаченных сегодня $2,9 млрд и $2,1 млрд, полученных «Нафтогазом» в виде газа, поставленного «Газпромом» в 2014 году. «Нафтогаз» приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017–2018 годов», — говорится в сообщении украинской компании.