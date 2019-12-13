Политика , 13 дек, 13:25
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Песков оценил идею Зеленского изменить минские соглашения
Вопрос об изменении минских соглашений нужно задавать не Кремлю, а сторонам конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Здесь [для пересмотра договоренностей] нужна обоюдная воля сторон конфликта, сторонами конфликта являются Киев и самопровозглашенные республики [Донбасса]. Под минским комплексом мер стоят подписи представителей самопровозглашенных республик, говорить о новациях, не узнавая [их] позицию можно, но [это] малоперспективно», — сказал Песков.
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