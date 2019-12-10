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Политический кризис на Украине ,  
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Итоги первого с Зеленским саммита в «нормандском формате». Главное
В Париже завершились первый за три года саммит «нормандской четверки» и первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Их итоги и ключевые заявления лидеров — в материале РБК
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Thibault Camus / AP)

Что заявили по итогам саммита

Переговорный день продлился более 8 часов. Пресс-конференция президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского началась около 1:30 мск (23:30 по парижскому времени).

  • Минские соглашения остаются базисом переговоров. Украинское законодательство должно быть изменено, как согласовано в формуле Штанмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

  • Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта. «Надо увеличить количество пунктов пропусков на линии соприкосновения. Давайте не будем забывать о простых людях, которые там живут», — заявил Путин.

  • Полное прекращение огня до конца 2019 года. «Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что мы будем относиться к этому серьезно. Россия, имея большое влияние на сепаратистов, и мы, Украина, тоже будем на это влиять и контролировать. Уверен, что если все стороны хотят. то до конца года тоже это осуществится», — заявил Зеленский.

  • Усиление контроля за соблюдением режима прекращения огня через расширение мандата ОБСЕ. Специальная мониторинговая группа будет работать круглосуточно и ей должен быть обеспечен доступ ко всей территории Украины.

  • До 31 декабря освобождение удержанных лиц по принципу «всех установленных на всех установленных» и доступ к ним представителе Международного красного креста.
  • Следующий саммит пройдет через 4 месяца. По словам пресс-секретаря росссийского президента Дмитрия Пескова, саммит может пройти в Берлине

На итоговой пресс-конференции Зеленский периодически переходил на русский язык, а Владимир Путин вспомнил строчку «у нас в квартире газ» из стихотворения Сергея Михалкова.

Зеленский заявил, что настаивал на обсуждении полного контроля за границей, и участники саммита вернутся к этому вопросу через четыре месяца. Президент Украины заявил, что есть принципы. на которых он строит свою политику — это невозможность федерализации Украины. влияния других сил на ее политику, компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории. «Донбасс и Крым — это Украина», — подчеркнул он.

«Через четыре месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию. Никакого домашнего задания не существует. У нас с президентом России разный абсолютно взгляд по поводу передачи участков границы», — отметил Зеленский. По словам президента Украины, Путин настаивает на подписанных предыдущим украинским президентом Петром Порошенко в Минске соглашениях о передаче границы под контроль Киева после проведения выборов в Донбассе. Зеленский настаивает на передаче до выборов. «Пока у нас разный взгляд. Мне кажется, мы в этих вопросах найдем выход, не найдем, а обязаны найти», — подчеркнул он, назвав встречу с Путиным большим шагом к миру.

«Работа была очень полезной», — заявил Путин по итогам переговоров. Он отметил, что отношения с Украиной, включая ситуацию в Донбассе, движутся в правильном направлении. «Потепление определенно существует», — считает российский лидер.

Как проходил саммит

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по инициативе которого и прошел саммит, встречал гостей на ступеньках Елисейского дворца. Первым приехала канцлер ФРГ Ангела Меркель на Mercedes со штандартом, за ней прибыл Владимир Зеленский в предоставленном организаторами Renault с украинским флагом. Кортеж Владимира Путина, прибывший последним, состоял из российских Aurus.

В прилетевшей в Париж команде российского президента были помощники Юрий Ушаков и Владислав Сурков, министр иностранных дел Сергей Лавров. Украинский президент прибыл в компании главы МИД Вадима Пристайко и помощника Андрея Ермака.

Прежде чем встретиться вчетвером, лидеры провели двусторонние переговоры: Путин пообщался сначала с Меркель, потом с Макроном. Перед началом переговоров президенты России и Украины успели поздороваться и обменяться рукопожатием, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первая двусторонняя встреча Путина с Зеленским была запланирована на конец рабочего дня, уже после пресс-конференции по итогам четырехсторонних переговоров. Однако первоначальный план был изменен, и продолжавшиеся около двух часов переговоры четверки были прерваны на разговор Путина с Зеленским. Встреча президентов России и Украины продолжалась более часа, какое-то время они говорили в присутствии делегации, затем, как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, около 5-10 минут общались один на один.

«Хорошо, доволен», — оценил Путин результаты встречи.

До начала пресс-конференции лидеров министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил журналистов, что «зрады (предательства) не было», а пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что переговоры прошли очень успешно, и украинская позиция была представлена сильно.

По инициативе организаторов доступ прессы был ограничен — журналистов, работающих с лидерами стран, не допускали на освещение переговоров в двустороннем формате.

С чем страны подходили к саммиту

«Нормандский формат» — надзорный механизм процесса урегулирования конфликта в Донбассе, напоминал Кремль в материалах к встрече. Основой урегулирования стороны признают минские соглашения и согласованный к ним в феврале 2015 года комплекс мер по исполнению. Главной темой встречи станет выполнение минских соглашений, подтвердил Ушаков перед вылетом в Париж.

Представители Украины публично и непублично утверждали, что главными темами должны стать обмен «всех на всех» и полное прекращения огня на востоке Украины. Президент Зеленский обещал также поднять вопрос Крыма.

Европейские посредники говорили, что им важно сохранить минский формат урегулирования кризиса на Донбассе. Об этом РБК заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. По его словам, для дальнейшего движения по этому направлению «прежде всего необходимо долгосрочное прекращение огня». От того, будет ли достигнут прогресс в разрешении украинского конфликта, во многом зависят и будущие отношения России и Европы, заявил 4 декабря президент Франции.

Уже после пресс-конференции Зеленский в общении с украинскими журналистами уточнил, что списки на обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе будут готовиться, на Украину могут вернуться 72 человека. Однако если по обмену стороны смогли договориться на саммите, то решить другие спорные вопросы по продвижению в минском формате гораздо сложнее, говорили ранее РБК опрошенные эксперты. Одной из главной претензией Киева к минским соглашениям остается пункт о передаче границы России с сейчас неконтролируемыми Украиной территориями под контроль Киева. По минским соглашениям, граница передается после проведения выборов и исполнения других пунктов соглашения. Киев настаивает, что при открытой границе проводить выборы невозможно. За пять лет конфликта на востоке Киев предлагал несколько вариантов решения вопроса границы — в том числе введение миротворцев. Однако поддержки эта идея у Москвы пока не находила.

Еще один важный вопрос, который формально не входит в минскую повестку, но который обсуждался — газовый. О необходимости «решить вопросы по газовым делам до 1 января» заявил неделю назад Дмитрий Песков, в состав российской делегации в Париже вошли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В результате договоренностей достичь не удалось. Зеленский заявил, что газовый вопрос разблокирован, теперь будут обсуждаться детали. Путин в свою очередь предложил Украине газ дешевле на 25%, чем сейчас получает промышленность, «если мы договоримся о совместной честной работе».

Как в Киеве ждали решений саммита

В Киеве итогов встречи особенно ждали оппозиционные депутаты Рады во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, подписавшим минские соглашениями и согласовавшим комплекс мер, который он сам теперь критикует. В воскресенье днем на Майдане назалежности в Киеве прошла акция под названием Вече «Красные линии», организованная партией Порошенко «Европейская солидарность», а также партиями «Голос» Святослава Вакарчука, «Батьківщина» Юлии Тимошенко и «Свобода». По данным РБК-Украина, число участников акции составило до 15 тыс. человек.

Выступающие, среди которых был и Порошенко, призвали Зеленского «не допустить капитуляции Украины» по итогам переговоров в «нормандском формате». Часть митингующих после акции переместилась к офису президента на Банковой улице, кто-то из них остался там на ночь. Украинская полиция оценила число демонстрантов на Банковой в 2 тыс. человек.

Авторы: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова
Теги: нормандская четверка, Париж, Владимир Зеленский, Владимир Путин ..., минские переговоры, Донбасс
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