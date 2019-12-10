Итоги первого с Зеленским саммита в «нормандском формате». Главное

«Через четыре месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию. Никакого домашнего задания не существует. У нас с президентом России разный абсолютно взгляд по поводу передачи участков границы», — отметил Зеленский. По словам президента Украины, Путин настаивает на подписанных предыдущим украинским президентом Петром Порошенко в Минске соглашениях о передаче границы под контроль Киева после проведения выборов в Донбассе. Зеленский настаивает на передаче до выборов. «Пока у нас разный взгляд. Мне кажется, мы в этих вопросах найдем выход, не найдем, а обязаны найти», — подчеркнул он, назвав встречу с Путиным большим шагом к миру.

«Работа была очень полезной», — заявил Путин по итогам переговоров. Он отметил, что отношения с Украиной, включая ситуацию в Донбассе, движутся в правильном направлении. «Потепление определенно существует», — считает российский лидер.

Как проходил саммит

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по инициативе которого и прошел саммит, встречал гостей на ступеньках Елисейского дворца. Первым приехала канцлер ФРГ Ангела Меркель на Mercedes со штандартом, за ней прибыл Владимир Зеленский в предоставленном организаторами Renault с украинским флагом. Кортеж Владимира Путина, прибывший последним, состоял из российских Aurus.

В прилетевшей в Париж команде российского президента были помощники Юрий Ушаков и Владислав Сурков, министр иностранных дел Сергей Лавров. Украинский президент прибыл в компании главы МИД Вадима Пристайко и помощника Андрея Ермака.

Прежде чем встретиться вчетвером, лидеры провели двусторонние переговоры: Путин пообщался сначала с Меркель, потом с Макроном. Перед началом переговоров президенты России и Украины успели поздороваться и обменяться рукопожатием, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первая двусторонняя встреча Путина с Зеленским была запланирована на конец рабочего дня, уже после пресс-конференции по итогам четырехсторонних переговоров. Однако первоначальный план был изменен, и продолжавшиеся около двух часов переговоры четверки были прерваны на разговор Путина с Зеленским. Встреча президентов России и Украины продолжалась более часа, какое-то время они говорили в присутствии делегации, затем, как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, около 5-10 минут общались один на один.

«Хорошо, доволен», — оценил Путин результаты встречи.

До начала пресс-конференции лидеров министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил журналистов, что «зрады (предательства) не было», а пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что переговоры прошли очень успешно, и украинская позиция была представлена сильно.

По инициативе организаторов доступ прессы был ограничен — журналистов, работающих с лидерами стран, не допускали на освещение переговоров в двустороннем формате.

С чем страны подходили к саммиту

«Нормандский формат» — надзорный механизм процесса урегулирования конфликта в Донбассе, напоминал Кремль в материалах к встрече. Основой урегулирования стороны признают минские соглашения и согласованный к ним в феврале 2015 года комплекс мер по исполнению. Главной темой встречи станет выполнение минских соглашений, подтвердил Ушаков перед вылетом в Париж.

Представители Украины публично и непублично утверждали, что главными темами должны стать обмен «всех на всех» и полное прекращения огня на востоке Украины. Президент Зеленский обещал также поднять вопрос Крыма.

Европейские посредники говорили, что им важно сохранить минский формат урегулирования кризиса на Донбассе. Об этом РБК заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. По его словам, для дальнейшего движения по этому направлению «прежде всего необходимо долгосрочное прекращение огня». От того, будет ли достигнут прогресс в разрешении украинского конфликта, во многом зависят и будущие отношения России и Европы, заявил 4 декабря президент Франции.

Уже после пресс-конференции Зеленский в общении с украинскими журналистами уточнил, что списки на обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе будут готовиться, на Украину могут вернуться 72 человека. Однако если по обмену стороны смогли договориться на саммите, то решить другие спорные вопросы по продвижению в минском формате гораздо сложнее, говорили ранее РБК опрошенные эксперты. Одной из главной претензией Киева к минским соглашениям остается пункт о передаче границы России с сейчас неконтролируемыми Украиной территориями под контроль Киева. По минским соглашениям, граница передается после проведения выборов и исполнения других пунктов соглашения. Киев настаивает, что при открытой границе проводить выборы невозможно. За пять лет конфликта на востоке Киев предлагал несколько вариантов решения вопроса границы — в том числе введение миротворцев. Однако поддержки эта идея у Москвы пока не находила.

Еще один важный вопрос, который формально не входит в минскую повестку, но который обсуждался — газовый. О необходимости «решить вопросы по газовым делам до 1 января» заявил неделю назад Дмитрий Песков, в состав российской делегации в Париже вошли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В результате договоренностей достичь не удалось. Зеленский заявил, что газовый вопрос разблокирован, теперь будут обсуждаться детали. Путин в свою очередь предложил Украине газ дешевле на 25%, чем сейчас получает промышленность, «если мы договоримся о совместной честной работе».