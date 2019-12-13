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Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений. Об этом украинский лидер сказал в передаче «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

«Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зеленский отметили, что с момента подписания минских соглашений уже прошло четыре года. «Все меняется в нашей жизни», — считает президент.

По словам главы государства, не его команда подписывала это соглашение. «Но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена», — сказал Зеленский.

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