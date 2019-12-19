Путин назвал настораживающими слова о пересмотре минских соглашений

Президент России Владимир Путин сообщил, что его насторожили слова украинского коллеги Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

«Нет ничего, кроме минских соглашений, — сказал Путин. — Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что минские соглашения можно пересмотреть». Если начать пересматривать имеющиеся договоренности, «ситуация может зайти в тупик», добавил президент.