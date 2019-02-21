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Лавров заявил о подготовке Украиной «прорыва в Керченском проливе»
Украинские корабли вскоре предпримут новую попытку пройти Керченский пролив без предупреждения российских пограничников, заявил глава МИДа. Из-за аналогичного инцидента в ноябре обострились отношения отношения Москвы и Киева
Вид на Керченский пролив (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в МИДе с представителями Ассоциации европейского бизнеса, передает корреспондент РБК.

«Как мне говорят, они готовят очередную незаконную попытку прорыва без лоцманов, без предупреждений. Хотят, чтобы в этом участвовали силы НАТО», — сообщил Лавров.

​В конце ноября 2018 года в Керченском проливе произошел инцидент, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной. По данным ФСБ, тогда три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — без предупреждения вошли в территориальные воды России и не реагировали на команды российских пограничников. Украинские моряки были задержаны.

В Киеве заявили, что проход кораблей был согласован с российской стороной, а действия пограничников назвали актом агрессии.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

В начале декабря ФСБ России обвинила Украину в подготовке «провокационных нападок» в районе Керченского пролива. О том, что Киев готовит новую провокацию «на границе с Крымом», говорил в середине декабря и Лавров. «На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Россией, на границе с Крымом», — заявил тогда глава МИДа в эфире радио «Комсомольская правда», отметив, что такие действия без ответа не останутся.

В ответ украинский МИД объявил, что именно Россия разворачивает на границах с Украиной «наступательный потенциал». По данным Киева, Россия отправила на территорию Крыма 100 боевых самолетов Су-27 и Су-30 и разместила на границе более 80 тыс. военных в полной боевой готовности, а также ракетные комплексы «Искандер».

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Кроме того, в середине декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что власти Украины готовят новый проход военных кораблей через Керченский пролив в Черное море. По его словам, Киев также предложил западным партнерам Украины направить корабли для участия в этой акции.

Авторы: Евгений Пудовкин, Наталья Демченко
Теги: Сергей Лавров, Украина, Керченский пролив
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