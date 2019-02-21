Лавров заявил о подготовке Украиной «прорыва в Керченском проливе»

Украинские корабли вскоре предпримут новую попытку пройти Керченский пролив без предупреждения российских пограничников, заявил глава МИДа. Из-за аналогичного инцидента в ноябре обострились отношения отношения Москвы и Киева

Вид на Керченский пролив (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в МИДе с представителями Ассоциации европейского бизнеса, передает корреспондент РБК.

«Как мне говорят, они готовят очередную незаконную попытку прорыва без лоцманов, без предупреждений. Хотят, чтобы в этом участвовали силы НАТО», — сообщил Лавров.

​В конце ноября 2018 года в Керченском проливе произошел инцидент, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной. По данным ФСБ, тогда три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — без предупреждения вошли в территориальные воды России и не реагировали на команды российских пограничников. Украинские моряки были задержаны.

В Киеве заявили, что проход кораблей был согласован с российской стороной, а действия пограничников назвали актом агрессии.