Киев ответил на слова Лаврова о подготовке Украиной провокации у границы

Россия на границе с Украиной развернула 80 тыс. военнослужащих, заявили в Киеве в ответ на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее он сообщил о том, что Украина готовит «вооруженную провокацию» на границе с Крымом

Ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Россия разворачивает на границах Украины «наступательный потенциал», заявили в МИД Украины. Так Киев ответил на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о концентрации украинских войск на границе с Россией и подготовке Украиной новой провокации.

«Министр Лавров пугает Украину и международное содружество «провокациями», ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины наступательного потенциала», — говорится в сообщении украинского дипведомства.

МИД Украины также настаивает, что Россия отправила на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30 и разместила на границе с Украиной более 80 тыс. военных в полной боевой готовности, а также ракетные комплексы «Искандер».

Днем 16 декабря Лавров заявил, что украинский президент Петр Порошенко обсуждает с «западными кураторами» подготовку в ближайшие дни вооруженной провокации на границе с Крымом. Также он предупредил, что возможные действия Киева не останутся без ответа. Кроме того, о том, что власти Украины готовят провокации в отношении Крымского моста, ранее заявляла Федеральная служба безопасности. Пограничники увеличили количество кораблей в этом районе и усилили проверки судов, проходящих через канал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции также прокомментировал заявление Сергея Лаврова о подготовке Украиной вооруженной провокации на границе с Крымом, сообщает УНИАН. По мнению Гройсмана, российский министр «сам все придумал, затем вышел сам и озвучил». «Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов по поводу провокаций», — подчеркнул он.

25 ноября российские пограничники задержали на подступах к Керченскому проливу три украинских корабля и моряков, находившихся на борту, за нарушение границы России. Москва назвала произошедшее намеренной провокацией украинской стороны. Киев утверждает, что российская сторона знала о готовящихся маневрах, и считает инцидент актом агрессии со стороны России.​