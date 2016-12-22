Лавров предупредил о подготовке Порошенко провокации на границе с Крымом

В ближайшие дни на границе Украины с российским Крымом может произойти организованная Киевом вооруженная провокация, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, президент Украины Петр Порошенко обсуждает проведение такой провокации со «своими западными кураторами».
«На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Россией, на границе с Крымом», — заявил глава МИДа в эфире радио «Комсомольская правда».
Лавров предупредил, что в случае, если провокация действительно состоится, она не останется без ответа.
«Ответ — мало не покажется. Мы не допустим, чтобы он (Порошенко — РБК) пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — заверил Лавров.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) обвинила власти Украины в подготовке провокаций "в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале". Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский напомнил, что из Киева неоднократно звучали призывы «о необходимости уничтожить Крымский мост».
25 ноября российские пограничники задержали на подступах к Керченскому проливу три украинских корабля и моряков, находившихся на борту, за нарушение границы России. Москва назвала произошедшее намеренной провокацией украинской стороны. Украина утверждает, что российская сторона знала о готовящихся маневрах, и считает инцидент актом агрессии со стороны России.