ФСБ обвинила моряков с Украины в подготовке провокации у Крымского моста

Закрыв Керченский пролив, Погранслужба ФСБ России стремилась минимизировать угрозу Крымскому мосту, который был объектом «провокационных нападок» Украины еще во время строительства, заявил вице-адмирал Алексей Вольский

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины (Фото: РИА Новости)

Главной целью действий Украины в районе Керченского пролива был Крымский мост как во время его строительства, так и после сдачи в эксплуатацию, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский, передает корреспондент РБК.

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — заявил он на брифинге. По словам вице-адмирала, из Киева неоднократно звучали призывы «о необходимости уничтожить Крымский мост».

В связи с этим пограничники увеличили количество кораблей в этом районе и усилили проверки судов, проходящих через канал, чтобы свести к минимуму «угрозы в отношении строительства моста и, собственно говоря, этого судоходного канала».

Керченский пролив был закрыт, чтобы не допустить провокаций в отношении Крымского моста, пояснил Вольский.

«В первую очередь это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале», — сказал вице-адмирал.

«Транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами. И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов, могут привезти к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам», — добавил он.

Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов заявил, что задержанные украинские моряки не могут считаться военнопленными, поскольку Российская федерация и Украина не находятся в состоянии войны. Им всем предъявлено обвинение в незаконном пресечении государственной границы Российской Федерации, совершенном организованной группой, то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК, пояснил он.

Шишов также уточнил, что ни один из задержанных украинских моряков не получил пулевых ранений. «Характер полученных ранений свидетельствует, что повреждения получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера», — добавил он и уточнил, что задержанным предоставили возможность воспользоваться услугами переводчика с украинского языка, однако такое желание выразил только один из них.

Правом на телефонный звонок воспользовались только десять из задержанных, остальные отказались. Всего в деле фигурируют 24 гражданина Украины, находившихся на бронированных артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь», а также на буксире «Яны Капу».

Кроме того, среди документации, обнаруженной на задержанных кораблях, был найден контрольный лист готовности БАК «Никополь» к выходу в море. Шишов процитировал отрывок из документа: «Переход осуществить скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения заданий основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе».

«В ходе осмотров катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патронники, электропитание подключено. Как следует из материалов уголовного дела, в нарушении требований пункта 9 Правил плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях в территориальном море, утвержденных постановлением правительства РФ от 2 октября 1999 года номер 1102, координаты пересечения государственной границы РФ не сообщались, а это обращаю ваше внимание, является обязательным условием прохода через территориальное море», — сообщил Шишов.

Он также рассказал, что украинские корабли нарушили правила прохождения Керченского пролива: информация о подходе судна к Керченскому проливу подается в адрес капитана морского порта за 48 часов до подхода, повторно передается за 24 часа и окончательно уточняется за 4 часа до него. «Проведенными следственными действиями установлено, что заявки от каждого из украинских кораблей в адрес капитанов морских судов портов Керчь и Кавказ не подавались и графики движения по Керченскому проливу не согласовывались», — уточнил Шишов.

В 21:30 24 ноября суда, продолжил Шишов командир пограничного катера ФСБ проинформировал украинские корабли о порядке пересечения границы, однако «от экипажей судов ВМС Украины был получен ответ, что пересечение государственной границы Российской Федерации не планируется», — продолжил он.

Меньше чем через час украинские экипажи были оповещены о закрытии морского района на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря, резюмировал Шишов.