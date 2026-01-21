Политика,
0
Трамп выступает на форуме в Давосе. Трансляция с переводом
Появилось видео выступления Трампа в Давосе с переводом
Президент США Дональд Трамп выступает на всемирном экономическом форуме в Давосе. О чем он говорит — в трансляции с переводом на русский язык.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика