Политика⁠,
0

Трамп выступает на форуме в Давосе. Трансляция с переводом

Появилось видео выступления Трампа в Давосе с переводом

Президент США Дональд Трамп выступает на всемирном экономическом форуме в Давосе. О чем он говорит — в трансляции с переводом на русский язык.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Материалы по теме
Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе
Политика
Какие страны Трамп пригласил в «Совет мира» и кто согласился. Карта
Политика
NYT описала препятствия для амбиций Трампа по добыче нефти в Венесуэле
Политика
