Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в неправильном направлении. РБК ведет трансляцию.
«Некоторые места в Европе, честно говоря, уже неузнаваемы, они неузнаваемы, и мы можем спорить об этом, но спорить не приходится <…> И это не в позитивном смысле. Это в очень негативном смысле. А я люблю Европу и хочу, чтобы она процветала. Но боюсь, что Европа идет в неправильном направлении», — сказал он.
Соединенные Штаты, напротив, являются экономическим двигателем для всего мира, отметил Трамп. «И когда экономика Америки растет, весь мир растет вместе с ней», — добавил американский лидер.
Трамп подчеркнул, что США действительно хотят видеть в Европе сильного союзника. «Мы верим в связи, которые нас объединяют с Европой. Я хочу видеть ее процветание. Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — сказал он.
Ранее Трамп неоднократно критиковал страны Европы за миграционную политику и призывал европейцев тратить больше на оборону. На фоне разногласий по вопросу о контроле над Гренландией американский президент объявил о введении 10-процентных тарифов в отношении товаров из восьми стран: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
Материал дополняется
