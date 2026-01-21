Мадрид увидел необходимость в еще одной «коалиции желающих» для защиты ЕС

Для создания единой европейской армии страны Евросоюза должны создать «коалицию желающих» по примеру украинской, сказал глава МИД Испании. По его словам, без армии ЕС объединение не сможет конкурировать с мировыми странами

Хосе Мануэль Альбарес (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Европе нужна единая армия, чтобы не отставать от мировых держав. Об этом заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес в интервью Spiegel.

Для построения единой армии, по словам Альбареса, сначала государствам — членами Евросоюза нужно интегрировать оборонные предприятия. После чего странам, посчитал Альбарес, нужно сформировать «коалицию желающих» по примеру украинской, чтобы «быть готовы таким же образом защитить и ЕС».

Не все поддерживают идею создания европейских вооруженных сил. Ранее в Словакии раскритиковали идею создать армию Европейского союза, которую предложил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что безопасность Европы должно обеспечивать НАТО, а не Евросоюз.

Politico узнало, что из-за возрастающих разногласий президента США Дональда Трампа и лидерами европейских государств из-за Гренландии в ЕС начали обсуждать возможность создания нового формата сотрудничества в сфере безопасности — без участия Соединенных Штатов. Издание назвало «коалицию желающих» основой для такого объединения.

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения мира. Координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Кризис вокруг Гренландии обострился, после того как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров окружил флот России и Китая, а сам остров «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.

Одной из причин того, почему США нужна Гренландия, Трамп назвал возможный захват со стороны России или Китая. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что у Москвы нет никаких притязаний на Гренландию. Россия, по словам дипломата, не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.