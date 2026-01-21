Мадрид увидел необходимость в еще одной «коалиции желающих» для защиты ЕС
Европе нужна единая армия, чтобы не отставать от мировых держав. Об этом заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес в интервью Spiegel.
Для построения единой армии, по словам Альбареса, сначала государствам — членами Евросоюза нужно интегрировать оборонные предприятия. После чего странам, посчитал Альбарес, нужно сформировать «коалицию желающих» по примеру украинской, чтобы «быть готовы таким же образом защитить и ЕС».
Не все поддерживают идею создания европейских вооруженных сил. Ранее в Словакии раскритиковали идею создать армию Европейского союза, которую предложил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что безопасность Европы должно обеспечивать НАТО, а не Евросоюз.
Politico узнало, что из-за возрастающих разногласий президента США Дональда Трампа и лидерами европейских государств из-за Гренландии в ЕС начали обсуждать возможность создания нового формата сотрудничества в сфере безопасности — без участия Соединенных Штатов. Издание назвало «коалицию желающих» основой для такого объединения.
«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения мира. Координирующую роль играют Франция и Великобритания.
Кризис вокруг Гренландии обострился, после того как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров окружил флот России и Китая, а сам остров «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.
Одной из причин того, почему США нужна Гренландия, Трамп назвал возможный захват со стороны России или Китая. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что у Москвы нет никаких притязаний на Гренландию. Россия, по словам дипломата, не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.
