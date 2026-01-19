Politico узнало о возможном создании ЕС нового оборонного союза без США
На фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном из-за Гренландии в Евросоюзе начали обсуждать возможность создания нового формата сотрудничества в сфере безопасности — без участия Соединенных Штатов, пишет Politico со ссылкой на источники.
Один из них — высокопоставленный чиновник европейского правительства — подчеркнул, что США под руководством президента Дональда Трампа больше не являются надежным партнером — ни в торговле, ни в обороне.
«В политике США произошел сдвиг, и во многом он стал постоянным. Ждать — не решение. Нужно сделать упорядоченное и скоординированное движение к новой реальности», — сказал он.
Новый формат сотрудничества особенно важен в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность, говорится в материале.
Издание называет возможной основой такого объединения «коалицию желающих», которая объединяет более 30 стран, в основном европейских, допускающих участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координацию осуществляют Франция и Великобритания.
США c 1 февраля вводят десятипроцентные пошлины на товары из Норвегии, Дании, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии после отказа стран поддержать планы Трампа по Гренландии. В ответ они направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico
Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках