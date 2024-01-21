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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о второй за день воздушной тревоге в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Движение по Крымскому мосту снова временно остановили, в Севастополе действует воздушная тревога. Ранее в этот же день неподалеку от города сбили воздушную цель
Севастополь
Севастополь (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было снова временно перекрыто.

Тревогу объявляют второй раз за день. В первый раз тревогу включили около 13:00, военные применили табельные средства маскировки, из-за чего в районе Севастопольской бухты наблюдался дым. Движение машин по Крымскому мосту было остановлено. Затем над акваторией Севастополя сбили воздушную цель.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе с начала Россией военной операции регулярно объявляют воздушную тревогу. В частности, 5 января ее включали трижды за день, военные применяли «табельные средства маскировки», затем 17 января — один раз.

Губернатор сообщил 4 января об уничтожении военными «большого количества разнообразных воздушных целей» и назвал атаку самой массированной за последнее время. После этого эвакуации подверглись около ста человек. «По ситуации на ул. Глухова — три человека эвакуированы из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения. В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей», — пояснял Развожаев.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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