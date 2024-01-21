Минобороны: над морем возле Крымского полуострова сбили две авиационные ракеты

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет рядом с Крымом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Средства ПВО сбили две авиационные управляемые ракеты над Черным морем возле Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Ранее о перехвате воздушной цели над акваторией, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также написал, что спасательная служба города не зафиксировала повреждений инфраструктуры, и попросил сохранять спокойствие. С 13:03 до 14:22 мск в городе действовала воздушная тревога.

С начала военной операции на Украине Крымский полуостров не раз подвергался обстрелам. 4 января Севастополь обстреляли большим числом воздушных целей, эту атаку губернатор назвал самой массированной за последнее время.