Минобороны сообщило о перехвате двух ракет рядом с Крымом
Средства ПВО сбили две авиационные управляемые ракеты над Черным морем возле Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Ранее о перехвате воздушной цели над акваторией, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он также написал, что спасательная служба города не зафиксировала повреждений инфраструктуры, и попросил сохранять спокойствие. С 13:03 до 14:22 мск в городе действовала воздушная тревога.
С начала военной операции на Украине Крымский полуостров не раз подвергался обстрелам. 4 января Севастополь обстреляли большим числом воздушных целей, эту атаку губернатор назвал самой массированной за последнее время.
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