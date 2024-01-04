Развожаев сообщил об атаке Севастополя большим числом воздушных целей

Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом десяти украинских ракет. В ходе отражения атаки в разных частях Севастополя падали «осколки от воздушных целей», рассказал губернатор. Есть как минимум один пострадавший

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Севастополь вновь подвергся атаке с воздуха, при отражении которой уже уничтожено «несколько воздушных целей», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом десяти украинских ракет авиационного базирования, сбитых средствами ПВО.

Дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты губернатор объяснил тем, что военные используют средства маскировки, и призвал севастопольцев оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — предупредил Развожаев. По словам губернатора, «осколки от воздушных целей» уже упали в разных частях Севастополя — в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

«На [улице] Глухова попал осколок в дом. Предварительно, один пострадавший», — написал Развожаев.

Губернатор также попросил не снимать и не выкладывать в социальные сети видео работы средств ПВО.

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Сообщение о воздушной тревоге появилось в телеграм-канале губернатора в 16:40 мск.

С начала российской военной операции Севастополь, как и другие города Крыма, неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. В частности, 15 декабря над полуостровом уничтожили 26 дронов, отчитывалось Минобороны. 3 января Развожаев сообщал о сбитии над морем ракеты.