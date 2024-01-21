 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он также рассказал, что военные используют табельные средства маскировки, из-за чего в районе Севастопольской бухты наблюдается дым.

Движение машин по Крымскому мосту было остановлено.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли 17 января, тогда также закрывали мост через Керченский пролив.

В ночь на 21 января Украина атаковала беспилотниками три российских региона — Смоленскую, Орловскую и Тульскую области. Власти регионов не сообщали о пострадавших и разрушениях.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Севастополь Воздушная тревога
Материалы по теме
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Политика
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
Политика
Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Развожаев сообщил о поражении воздушной цели над акваторией Севастополя Политика, 13:55
Лидер РПЛ приобрел футболиста сборной Колумбии Спорт, 13:47
Транзит судов через Босфор остановили из-за шедшего из России танкера Общество, 13:42
Пропавший в Афганистане самолет перевозил заболевшую в Таиланде россиянку Общество, 13:36
Буданов назвал немыслимым продолжение боевых действий без мобилизации Политика, 13:17
Роналду заявил о потере авторитета премиями «Золотой мяч» и The Best Спорт, 13:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18 Политика, 13:11
Какая еда поможет справиться со стрессом — Psychology Today Pro, 13:08
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 13:07
Совмещать работу, учебу и материнство: как легко строить карьеру РБК и Газпромбанк, 13:01
НОВАТЭК назвал внешнее воздействие причиной пожара в Усть-Луге Общество, 12:54
Стала известна возможная причина крушения самолета в Афганистане Общество, 12:45
Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. Фото Общество, 12:43