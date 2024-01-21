Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он также рассказал, что военные используют табельные средства маскировки, из-за чего в районе Севастопольской бухты наблюдается дым.

Движение машин по Крымскому мосту было остановлено.

Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли 17 января, тогда также закрывали мост через Керченский пролив.

В ночь на 21 января Украина атаковала беспилотниками три российских региона — Смоленскую, Орловскую и Тульскую области. Власти регионов не сообщали о пострадавших и разрушениях.