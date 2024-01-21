В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Он также рассказал, что военные используют табельные средства маскировки, из-за чего в районе Севастопольской бухты наблюдается дым.
Движение машин по Крымскому мосту было остановлено.
Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли 17 января, тогда также закрывали мост через Керченский пролив.
В ночь на 21 января Украина атаковала беспилотниками три российских региона — Смоленскую, Орловскую и Тульскую области. Власти регионов не сообщали о пострадавших и разрушениях.
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