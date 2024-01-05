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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
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Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Спустя примерно 13 минут сигнал отменили. После этого губернатор написал, что военные используют «табельные средства маскировки», из-за чего в районе Севастопольской бухты виден дым.

5 января в городе уже дважды объявляли сигнал тревоги. Первый раз это произошло в 11:18, второй — в 12:36. Первое предупреждение действовало около 25 минут, второе было снято спустя 20 минут.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Во время первой воздушной тревоги военные уже устанавливали дымовую завесу в районе Севастопольской бухты. Через некоторое время после второго сигнала Развожаев написал, что с 15 до 17 часов на полигоне уничтожат обнаруженную накануне в частном секторе ракету, и призвал жителей не переживать из-за громких звуков.

4 января губернатор сообщил, что Севастополь атаковали большим числом ракет, обломки некоторых из них упали в городе, из-за чего потребовалась эвакуация около 100 человек. Губернатор также рассказал об одном пострадавшем.

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Теги
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
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