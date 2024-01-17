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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Оперштаб Крыма заявил о временном перекрытии движения автомобилей по Крымскому мосту.

Минобороны сообщило об уничтожении ракет и дронов в Белгородской области
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 6 января российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымом, сообщало Минобороны. Перед этим на Крымском мосту приостанавливали движение, спустя час его возобновили.

Теги
Крым Севастополь Михаил Развожаев Воздушная тревога
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