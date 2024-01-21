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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph сообщил о строительстве Украиной собственной «линии Суровикина»

The Telegraph: Украина строит свою «линию Суровикина», готовясь к наступлению
Сюжет
Военная операция на Украине
После провала контрнаступления Украина начала возводить оборонительные рубежи наподобие российской «линии Суровикина», пишет The Telegraph. Шойгу еще в ноябре говорил, что Украина терпит поражение и несет большие потери
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украина начала строить собственную «линию Суровикина» на фоне возможного наступления российских войск, пишет The Telegraph.

По данным газеты, новые укрепления начали возводиться на ключевых участках фронта, когда провал украинского контрнаступления стал очевиден.

Помимо непосредственной линии фронта, укрепления также возводятся вдоль границы Украины с Россией и Белоруссией. Газета отмечает, что новые оборонительные позиции ВСУ напоминают трехуровневую «линию Суровикина», состоящую из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов.

По словам научного сотрудника отдела европейской безопасности Королевского института вооруженных сил (RUSI) Эдварда Арнольда, украинцы хотят начать применять стратегию «активной обороны»: удерживать оборонительные линии при одновременном продолжении наступательных действий.

«Линия Суровикина» — это обобщенное название обширной сети российских траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций, которые были возведены для отражения украинского наступления.

Генерал армии Сергей Суровикин в октябре 2022 года был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации. Должность он занимал по январь 2023-го, после чего командующим стал глава Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин был назначен его заместителем.

Генерал не появлялся на публике с 24 июня, когда записал обращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить мятеж. Источник РБК сообщал о его переходе на другую работу. Позднее «Коммерсантъ» опубликовал фотографии генерала в Алжире, где он находился в составе делегации Минобороны.

Times связала медленное наступление Киева с «линией Суровикина»
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Ранее о совете США по смене украинской стратегии из-за провала контрнаступления сообщала The New York Times (NYT). По данным газеты, в Пентагоне посоветовали Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая сейчас под ее контролем, и наращивать собственное производство оружия. После этого, вероятно в конце 2024-го или в 2025 году, появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечала NYT.

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Украина начала контрнаступление в первые дни июня 2023-го. В ноябре президент Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не добилось заявленных целей, а также пообещал начать строительство укреплений «от Донбасса до Западной Украины». При этом он подчеркивал, что ситуация на фронте не является кризисной, а также утверждал, что боевые действия замедлились из-за начала зимы.

Российские власти критикуют помощь Украине со стороны западных стран, а украинское контрнаступление неоднократно называли провальным. 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что российские войска улучшают свое положение по всей линии боестолкновения. Минобороны уже дважды с начала 2024 года отчитывалось о взятии под контроль населенных пунктов в зоне боевых действий. 18 января министерство сообщило, что под контроль российских военных перешло село Веселое в ДНР, а 21 января — село Крахмальное в Харьковской области.

Министр обороны Сергей Шойгу еще в ноябре говорил, что, «несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение», а также несет большие потери.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
контрнаступление оборона Сергей Суровикин Военная операция на Украине
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