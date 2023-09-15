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Дело о мятеже Пригожина ,  
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«Коммерсантъ» узнал о визите Суровикина в Алжир с делегацией Минобороны

«Коммерсантъ»: генерал Суровикин находится в Алжире с делегацией Минобороны
Сюжет
Дело о мятеже Пригожина
Генерал Сергей Суровикин, который после провала мятежа Пригожина и ЧВК «Вагнер» не появлялся на публике, находится в Алжире, узнала газета «Коммерсантъ». Фото с Суровикиным появились также на странице одной из алжирских мечетей

Бывший командующий Воздушно-космическими силами, генерал армии Сергей Суровикин находится сейчас в Алжире вместе с делегацией министерства обороны России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении генерала.

Газета также опубликовала фотографии, с помощью которых источник подтвердил переданную информацию. Собеседник газеты связал поездку в Алжир с тем, что Москва «придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению».

Сергей Суровикин (в центре)
(Фото: mosquee.ben.badis / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Сергей Суровикин (справа)
(Фото: mosquee.ben.badis / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Сергей Суровикин (в центре)
(Фото: mosquee.ben.badis / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Сергей Суровикин (справа)
(Фото: mosquee.ben.badis / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Сергей Суровикин (справа)
(Фото: mosquee.ben.badis / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Сергей Суровикин
(Фото: mosquee.ben.badis / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Сергей Суровикин (справа)
(Фото: mosquee.ben.badis / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

По словам собеседника газеты, предоставленные им материалы доказывают, что «в верхних эшелонах российской власти сохранилось доверие к Суровикину».

«Поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

На странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в городе Оран в Алжире были опубликованы фотографии посетивших ее российских военных, среди которых был и Суровикин. Генерал был в штатском костюме, а не в военной форме.

В последний раз Суровикин появлялся на публике вечером 23 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «походе на Москву». Тогда генерал записал обращение с призывом к вагнеровцам остановить мятеж.

После неудачной попытки мятежа Суровикин исчез из публичного поля, Financial Times, Bloomberg и New York Times писали, что генерал, возможно, знал о планах вагнеровцев. Издания также сообщали об аресте генерала. Кремль назвал это спекуляцией, а дочь Суровикина Вероника опровергла данные об аресте отца.

22 августа 2023 года источник РБК рассказал, что Суровикина уволили с должности командующего ВКС в связи с переходом на другую работу. «В настоящее время он в краткосрочном отпуске», — уточнил тогда один из источников.

6 сентября стало известно, что биография Суровикина пропала с сайта Министерства обороны.

Генерал Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космических сил с ноября 2017 года. В июне 2022 года стало известно, что он командует южной группировкой войск, участвующих в военной операции на Украине. В октябре его назначили командующим объединенной группировкой войск. 11 января 2023 года его на этой должности сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем.

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Сергей Суровикин фото

Сергей Суровикин

генерал армии

11 октября 1966 года
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