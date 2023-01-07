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Патриарх Кирилл пожелал детям любить Родину и быть готовыми ее защитить

Патриарх Кирилл пожелал детям любить Родину и быть готовыми встать на ее защиту
Глава РПЦ отметил, что любовь к Богу и Родине должна быть превыше всего. В своем обращении к мальчикам он пожелал быть готовыми встать на защиту Отечества «в самые грозные моменты»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям на Рождество любить свое Отечество и быть готовыми встать на его защиту. Об этом глава РПЦ заявил, выступая на рождественской елке в храме Христа Спасителя в Москве.

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«Я хотел бы всем нам пожелать любить свое Отечество, свой народ. Это та самая любовь, которая нередко требует жертв, как это происходит сегодня на поле битвы. Ну, а после любви к Отечеству — любовь к семье, папе, маме, дедушке. А на вершине любовь к Богу. <…> Наконец, всегда быть готовыми настолько любить Родину, чтобы послужить ей, а в какие-то самые грозные моменты — обращаюсь в первую очередь к мальчикам, которые станут взрослыми, — и встать на ее защиту», — сказал патриарх, обратившись к детям и их родителям (цитата по «РИА Новости»).

Патриарх Кирилл неоднократно высказывался на тему любви к Родине и о том, насколько важно ее прививать с детства. В частности, в октябре он предложил включить такие понятия, как «вера», «любовь к отечеству» и «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности России.

Также глава РПЦ полагает, что самые ожесточенные конфликты в мире происходят из-за отдаления людей от веры. «Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты, преодолевать их», — сказал патриарх в проповеди в Рождественскую ночь 7 января.

В начале марта, уже после начала военного конфликта на Украине, патриарх заявил, что люди должны молиться, чтобы народы, живущие на землях исторической Руси, всегда опознавали друг в друге братьев и сестер. «Чтобы никогда не разрушалась система общих ценностей, чтобы никогда не поднимался меч одного брата против другого», — сказал тогда Кирилл.

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