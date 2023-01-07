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В РПЦ заявили о нехватке военных священников в зоне спецоперации

РПЦ работает над увеличением числа военных священников в зоне СВО, а также урегулированием их статуса и соцгарантий, рассказал Владимир Легойда
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уже десятки военных священников находятся в зоне проведения спецоперации на Украине, но этого недостаточно. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью «РИА Новости».

«Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно», — сказал он.

По словам Легойды, синодальный отдел по взаимодействию с ВС России работает над увеличением числа военных священников, урегулированием их статуса и соцгарантий.

Ранее, 25 декабря 2022 года, Минобороны России сообщило, что военные священники Западного военного округа в преддверии Нового года и Рождества посетили передовую в зоне проведения СВО.

Точного срока своего пребывания на позициях российских войск священники не назвали. Они будут в зоне спецоперации «столько, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», подчеркнули в ведомстве.

Священники неоднократно посещали зону проведения военной операции на Украине. Так, в ноябре прошлого года погиб клирик храма Святого Благоверного Князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов.

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Он скончался из-за ранений, врачи боролись за его жизнь в течение двух недель. Вместе с ним был протоиерей Михаил Васильев, он погиб на месте.

Цыганов был воинским священником 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Васильев был настоятелем храма Великомученицы Варвары — Патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Васильев был настоятелем храма великомученицы Варвары — патриаршего подворья при Главном штабе РВСН.

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Виктория Громова Виктория Громова
РПЦ священники спецоперация
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