WP узнала причины отказа США поставлять Киеву танки Abrams
Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему исключает поставки Украине американских танков Abrams, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
Причины отказа — технические. Собеседники газеты указали, что такой танк весит 55 тонн, его газотурбинный двигатель расходует топливо с огромной скоростью, подвержен поломкам, а для его технического обслуживания требуется высококвалифицированный персонал.
Издание отмечает, что танки Abrams настолько тяжелые, что их не стали привлекать к празднованию дня независимости США (отмечается 4 июля) в Вашингтоне в 2019 году, чего хотел тогдашний президент Дональд Трамп. Были опасения, что гусеницы Abrams из стальных пластин разрушат городские улицы, пишет газета.
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