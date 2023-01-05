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WP узнала причины отказа США поставлять Киеву танки Abrams

WP: США исключают поставку Abrams Украине по техническим причинам
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Spc. Charles Leitner / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему исключает поставки Украине американских танков Abrams, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Причины отказа — технические. Собеседники газеты указали, что такой танк весит 55 тонн, его газотурбинный двигатель расходует топливо с огромной скоростью, подвержен поломкам, а для его технического обслуживания требуется высококвалифицированный персонал.

M1A1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Оснащен 120-мм танковой пушкой. Дальность эффективной стрельбы — порядка 2500–3000 м.

Издание отмечает, что танки Abrams настолько тяжелые, что их не стали привлекать к празднованию дня независимости США (отмечается 4 июля) в Вашингтоне в 2019 году, чего хотел тогдашний президент Дональд Трамп. Были опасения, что гусеницы Abrams из стальных пластин разрушат городские улицы, пишет газета.

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